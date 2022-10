Pogoda na jutro - niedziela 30.10. Noc z deszczem i mgłami, w dzień sporo słońca

Pogoda na jutro. Niedziela 30.10 będzie kolejnym ciepłym dniem. Temperatura na Dolnym Śląsku sięgnie nawet 23 stopni Celsjusza. Mieszkańcy południowych regionów będą mogli cieszyć się również największą ilością słońca.

W nocy będzie pogodnie z większym zachmurzeniem w pasie od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie. W rejonie województwa podkarpackiego możliwe są również słabe opady deszczu. W drugiej części nocy na zachodzie oraz północnym zachodzie kraju pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 10-11 st. C w pozostałych regionach. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda na niedzielę 30.10

Dzień na północy, wschodzie i w centrum kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Nad ranem na Podkarpaciu może słabo popadać deszcz. Na południu i zachodzie Polski będzie aura będzie pogodna, a w niektórych miejscach zrobi się słonecznie.

Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków będzie wiać słabo.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie na północnym wschodzie kraju. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują ciepło, w niektórych miejscach północno-wschodniej i wschodniej części kraju będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na północy i częściowo na wschodzie okażą się neutralne, poza tym aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1008 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na niedzielę dla Warszawy prognozowane jest umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie z umiarkowanym zachmurzeniem, które przejściowo będzie wzrastać do dużego. Temperatura spadnie minimalne do 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela przyniesie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Nad ranem możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie duże z okresowymi słabymi opadami deszczu. W drugiej części nocy pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się w niedzielę dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Nad ranem możliwe są mgły. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą liczyć w niedzielę na słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

