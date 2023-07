Pogoda na jutro - niedziela 30.07. Burze w połowie kraju

Burze będą przechodzić przez Polskę w nocy i w niedzielę. Wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 21 do 26 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu, W pasie od Pomorza, przez centrum, po Śląsk i Małopolskę wystąpią stopniowo zanikające burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda na niedzielę 30.07

Dzień również upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. We wschodnich regionach pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i wiatrem rozpędzającym się w porywach do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr z kierunku zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, w niektórych miejscach będzie silniejszy.