Pogoda na jutro. Wielkanoc 30.03 w całej Polsce będzie słoneczna, synoptycy nigdzie nie przewidują opadów, jedynie wiatr chwilami mocniej powieje. Termometry wskażą bardzo wysokie wartości.

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni C Celsjusza na północnym zachodzie kraju do 10-12 st. C na południu i w centrum. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na niedzielę 31.03

Niedziela Wielkanocna zapowiada się słonecznie. Jedynie przejściowo na niebie mogą pojawić się chmury, ale przyniosą one opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 st. C na północy kraju do 23-24 st. C na południu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowanie, w porywach dość silnie, osiągając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, w górach - do 60-80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze Polski okaże się niska i wyniesie od 30 do 50 procent. W całym kraju będzie bardzo ciepło, a pogoda korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, porywisty wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się słonecznej niedzieli. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w niedzielę mogą spodziewać się słonecznej aury. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 984 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl