Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 30.11. Przed nami mroźna noc

|
Mroźna noc, mróz
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 30.11. Noc będzie pochmurna, miejscami pojawią się opady i mgły marznące. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy kilka stopni.

W nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Początkowo na północnym wschodzie prognozowane są opady marznące. W drugiej części nocy na południu pojawią się mgły marznące, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -8/-6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez -5/-3 st. C w centrum, do 2-4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni.

Klatka kluczowa-63048
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 30.11

W niedzielę będzie pochmurnie z zamgleniami. Nad ranem na północnym wschodzie kraju pojawią się opady marznącego deszczu, a na południu - mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do 4-6 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-63097
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza wszędzie będzie na dość wysokim poziomie. Najwyższa będzie w centrum i na północnym wschodzie kraju, gdzie wyniesie ponad 90 procent. W całej Polsce warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-63069
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z zamgleniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -3/-2 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela będzie pochmurna z przejaśnieniami. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z zamgleniami oraz przejściowo ze słabymi opadami mżawki o charakterze marznącym. Temperatura minimalna wyniesie 0 - 1 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-2 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na nocnym niebie nad Poznaniem pojawi się duże i całkowite zachmurzenie z zamgleniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej 0-1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2-3 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu pojawi się duże i całkowite zachmurzenie z zamgleniami. Opady deszczu nie są spodziewane. Temperatura minimalna wyniesie -3/-2 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Opady deszczu nie są spodziewane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z silnymi zamgleniami. Lokalnie wystąpią mgły marznące, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie -6/-4 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z silnymi zamgleniami i lokalnie mgłami. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 0-2 st. C. Powieje wiatr słaby, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie się wahać.

Klatka kluczowa-63085
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

pogodaprognozamgładeszcz
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
