Prognoza Pogoda na jutro - niedziela, 3.05. W części kraju zrobi się gorąco Tomasz Wakszyński

Noc zapowiada się pogodnie, dopiero później na północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 8-10 st. C w przeważającej części kraju, do 11-12 st. C na północnym zachodzie. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych.

Pogoda na jutro

Niedziela przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Prognozowane jest małe zachmurzenie, wzrastające od zachodu do umiarkowanego przez chmury pierzaste (cirrusy). Tylko na północnym zachodzie Polski w drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 24-25 st. C na wschodzie, przez 26-27 st. C w centrum, do 28-29 st. C na zachodzie, gdzie lokalnie możliwe będzie 30 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany do okresami dość silnego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 30-40 procent. W wielu regionach Polski będzie ciepło, a na zachodzie i częściowo w centrum - gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie początkowo bezchmurnie. Potem spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego przez chmury piętra wysokiego. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka zachmurzenie umiarkowane przez chmury piętra wysokiego. Temperatura maksymalna sięgnie 26 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie początkowo bezchmurnie, później spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą 10 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niedzielę w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie od umiarkowanego do dużego przez chmury piętra wysokiego. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie umiarkowane przez chmury piętra wysokiego. Na termometrach będzie 27 st. C. Wiatr powieje z południa, umiarkowany do okresami dość silnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zmiennych, słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą 25 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby do okresami umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa.

