Pogoda na jutro - niedziela 29.10. Zimna noc, w części kraju możliwe przymrozki

Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą minimalnie 0 stopni Celsjusza i tam możliwe są przymrozki. W środkowej Polsce będzie 6-7 st. C, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C. Wiatr wiejący z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na niedzielę 29.10

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 19 st. C w Małopolsce. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy osiągający prędkość 60-70 kilometrów na godzinę.