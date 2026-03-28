Pogoda na jutro - niedziela, 29.03. Noc pod znakiem opadów, nie tylko deszczu

Opady deszczu nocą
Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli niedzielę 29.03. Noc przyniesie opady, głównie deszczu, ale w górach sypnie śniegiem. Dzień także zapowiada się deszczowo, choć pojawią się miejsca, gdzie zaświeci słońce.

W nocy w centrum i na północnym wschodzie będzie pogodnie - zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu zachmurzenie wzrośnie do dużego lub całkowitego, miejscami wystąpią słabe opady deszczu do 2-7 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach deszczu ze śniegiem (w szczytowych partiach samego śniegu do 5 centymetrów). Na termometrach zobaczymy minimalnie od 2-3 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju do 4-6 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków północnych, przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela, 29.03

W niedzielę na północnym wschodzie i północnym zachodzie aura będzie dość pogodna. W pozostałej części Polski na niebie chmur będzie więcej, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, słabnące i stopniowo zanikające w drugiej części dnia do 1-5 l/mkw. W górach możliwy jest dalszy przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 7-9 st. C w pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Dolny i Górny Śląsk, do 15-16 st. C na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Z kierunków północnych nadciągnie umiarkowany i okresowo dość silny wiatr z możliwymi porywami do 30-40 km/h, a w górach do 50-60 km/h.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność odnotujemy w części centralnej, osiągającą 90 procent, a nawet więcej. Odczucie temperatury w niedzielę będzie komfortowe na wschodzie kraju, a w pozostałej części zrobi się chłodno. Warunki biometeo okażą się zróżnicowane, z przewagą niekorzystnych.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, ale padać nie powinno. Temperatura w Warszawie spadnie do 4 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje ze słabą mocą. Ciśnienie będzie się wahać, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Za dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające w drugiej części dnia do dużego, padać nie powinno. Temperatura w Warszawie wzrośnie do 15 st. C. Wiatr nadciągnie z północy, okaże się słaby lub umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie zachmurzenie duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura w Gdyni, Gdańsku i Sopocie spadnie do 3 st. C. Wiatr najpierw będzie zmienny, później północno-zachodni, słaby lub umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w niedzielę okaże się całkowite, mogą wystąpić słabe opady deszczu z przerwami i towarzyszące im zamglenie. Temperatura w Gdyni, Gdańsku i Sopocie wzrośnie do 7 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie zachmurzenie całkowite i słabe opady deszczu z przerwami, może wystąpić zamglenie. Temperatura w Poznaniu spadnie do 3 st. C. Wiatr okaże się zmienny do północno zachodniego, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Ostatni dzień tygodnia zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami w drugiej części dnia, możliwe są bardzo słabe, zanikające opady deszczu. Temperatura w Poznaniu wzrośnie do 8 st. C. Wiejący z północnego zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia oraz słabych, a nawet okresowo umiarkowanych opadów deszczu. Mogą utworzyć się zamglenia. Temperatura we Wrocławiu spadnie do 3 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu w pierwszej części dnia, które po południu osłabną bądź zanikną. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 8 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc zapowiada się z pochmurną aurą z niewielkimi przejaśnieniami, a okresami - deszczem. Temperatura w Krakowie spadnie do 4 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie się wahać, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami, a okresami spadnie deszcz. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 10 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany bądź dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 989 hPa.

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
