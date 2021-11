Pogoda na jutro - niedziela 28.11. Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz

Pogoda na jutro. Niedziela będzie pełna opadów. Czeka nas i śnieg z deszczem przechodzący w mokry śnieg, i sam deszcz. Temperatura sięgnie maksymalnie od 1 do 8 stopni Celsjusza.

Nocą na północy i południu kraju będzie pochmurno, miejscami pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze Polski możliwe są przejaśnienia, a wraz z nimi mgły. Temperatura minimalna wyniesie -3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, na przeważającym obszarze Polski będzie od 0 do -1 st. C, a najwięcej, 3 st. C pokażą termometry na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowych, ze słabą siłą.

Pogoda na niedzielę 28.11

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W pasie od Dolnego Śląska, przez południową Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Kujawy, po Kaszuby, a następnie Warmię, Mazury i Suwalszczyznę wystąpią opady śniegu z deszczem do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Początkowo na Dolnym Śląsku, a wieczorem i w nocy w pozostałych miejscach będą przechodzić w opady mokrego śniegu do 5-10 centymetrów. W pasie od Małopolski, przez Mazowsze, po Podlasie pojawią się natomiast opady śniegu z deszczem do 10 l/mkw., a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu spadnie sam deszcz. Na niewielkie przejaśnienia można liczyć tylko na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby, okresami umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę 28.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 80-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie chłodno, a mieszkańcy południowych regionów odczują także wilgoć. Warunki biometeorologiczne niemal wszędzie okażą się niekorzystne, jedynie na krańcach północno-zachodnich będą neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 987 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu do 5 l/mkw. po południu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 985 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, nad ranem możliwa mgła. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie zachodni skręcający na południowy, słaby. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno, nad ranem możliwa mgła. Wieczorem opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie będzi się wahać, w południe wyniesie 985 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. po południu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. przechodzącymi po południu i wieczorem w opady śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych, słabo. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr z kierunków północnych, słaby. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 969 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 966 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl