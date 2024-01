Pogoda na jutro - niedziela 28.01. Noc z lekkim mrozem, w dzień sporo chmur

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 28.01. Noc lokalnie zapowiada się z opadami słabego śniegu oraz lekkim mrozem. Niedziela przyniesie sporo chmur, ale opady deszczu pojawią się tylko miejscami. Termometry wskażą do 8 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się na ogół pochmurno. Na wschodzie możliwy jest słaby śnieg do jednego centymetra, miejscami z deszczem. Na Pomorzu niewykluczone są przelotne opady deszczu do 1 litra wody na metr kwadratowy. Na Warmii i Mazurach możliwe są mgły. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Równinie Gorzowskiej. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr.

Pogoda na noc 27/28.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 28.01

Zachmurzenie w niedzielę będzie duże. W województwach zachodnich możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie i w centrum miejscami może pojawić się słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Równinie Gorzowskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni, skręcający na południowy. Na wschodzie okresami stanie się silniejszy.

Pogoda na niedzielę 28.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w niedzielę okaże się największa na wschodzie, przekroczy 90 procent. Im dalej na zachód, tym jej wartość spadnie w okolice 70 procent. Na przeważającym obszarze kraju będzie zimno, tylko w części zachodniej - chłodno. W całym kraju pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę 28.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno. Synoptycy niewykluczają słabego deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy w Gdańsku wyniesie 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w dzień okaże się duże z przejaśnieniami. Możliwy jest słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe jego wartość dojdzie do 1035 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie nocą w Krakowie okaże się duże z opadami deszczu i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w niedzielę będzie w Krakowie duże. Temperatura dojdzie do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie w niedzielę w Poznaniu zapowiada się duże. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w niedzielę w Poznaniu zapowiada się duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie nocą w Warszawie zapowiada się duże. Okresami wystąpią opady słabego śniegu do 1 cm. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę w Warszawie będzie duże, okresami możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1024 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie nocą we Wrocławiu okaże się duże. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Rano we Wrocławiu będzie pochmurno, później pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna w niedzielę osiągnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1022 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę 28.01 tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl