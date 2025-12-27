Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie i krańcach zachodnich kraju nie powinno padać. W pozostałych regionach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem do 2 litrów na metr kwadratowy, marznące, przechodzące w śnieg, którego spadnie do centymetra. W rejonach górskich sypnie do 3 cm śniegu. Ponadto może pojawić się gołoledź i lodowica w wyniku zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników. Uważajmy, bo może zrobić się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 1-3 st. C nad samym morzem. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami okaże się dość silny. W porywach na północnym wschodzie rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela, 28.12

Niedziela w zachodniej połowie kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałej części Polski dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami, na wschodzie na ogół niewielkimi. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami popada śnieg do centymetra, a w rejonach górskich - do 2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, okresami dość silny - na wschodzie porywy osiągną do 60-80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 70 procent, a w całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie, korzystne na zachodzie, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie początkowo zachmurzenie będzie duże i wystąpią opady deszczu ze śniegiem, marznące, przechodzące w śnieg. Później spodziewane są większe przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Możliwy jest słaby, przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem, miejscami marznące. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurna niedziela z niewielkimi przejaśnieniami. Możliwy jest słaby, przelotny śnieg z deszczem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 5 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu początkowo wystąpi duże zachmurzenie i opady deszczu ze śniegiem, marznące, przechodzące w śnieg. Później nastąpią rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy początkowo zachmurzenie okaże się duże i spodziewane są niewielkie opady śniegu. Później nastąpią rozpogodzenia. Termometry wskażą -3 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodna niedziela. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, okresami popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami, możliwy jest słaby, przelotny śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

