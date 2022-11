Pogoda na jutro - niedziela 27.11. Opady śniegu w połowie kraju

Noc zapowiada się pochmurno i mglisto. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju miejscami będą pojawiać się słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów, a na południu wystąpią opady śniegu z deszczem, podczas których spadnie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1 st. C w środkowych regionach, do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Pogoda na niedzielę 27.11

Pochmurno i mglisto będzie również dzień. Lokalnie możliwe są przejaśnienia. W niektórych miejscach na wschodzie kraju spadnie do 1 cm śniegu, a na południu wystąpią opady śniegu z deszczem do 2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny.