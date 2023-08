Pogoda na jutro - niedziela 27.08. Burze w nocy i w dzień, będą nawet 32 stopnie

W nocy w większości kraju zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. W południowo-wschodniej Polsce pojawią się burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na Warmii, Pomorzu i Ziemi Lubuskiej będzie pogodnie.

Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby, w niektórych miejscach także umiarkowany, zmienny.

Pogoda na niedzielę 27.08

Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zmieniających się, z wyjątkiem burz, powieje słaby i umiarkowany wiatr.