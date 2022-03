Pogoda na jutro - niedziela, 27.03. Mroźna noc, w niedzielę termometry pokażą do 14 stopni

Pogoda na noc. Będzie pogodnie, tylko na południu początkowo pochmurno z niewielkimi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.