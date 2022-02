Pogoda na jutro - niedziela 27.02. Nocą mróz, w niedzielę na południu Polski spadnie śnieg

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu i wschodzie kraju okresami pojawią się słabe opady śniegu poniżej 1 centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni i północno wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę

Dzień zapowiada się z dużym zachmurzeniem, ale będą się pojawiać rozpogodzenia. W południowej części kraju możliwe są okresowe opady mokrego śniegu do 2 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunku wschodniego i północno-wschodniego, słabo i umiarkowanie.