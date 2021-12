Pogoda na jutro - niedziela 26.12. Mroźno we wszystkich regionach

Noc zapowiada się pogodnie, tylko na południu kraju początkowo będzie pochmurno z zanikającymi opadami śniegu. Również w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie pojawi się więcej chmur z niewielkimi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -17 st. C w centrum kraju, do -10 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany, jedynie na północy okresami dość silny.

Pogoda na niedzielę, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Za dnia czeka nas słoneczna aura. Wyjątkiem będzie północny wschód kraju, gdzie pojawi się więcej chmur z niewielkimi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8 st. C na Podkarpaciu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Wybrzeżu Gdańskim oraz Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Ze zmiennych kierunków wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.