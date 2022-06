Pogoda na jutro - niedziela 26.06. Gorąco, będzie przeważać słoneczna aura

W nocy w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza na wschodzie do 17-19 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na niedzielę 26.06

Za dnia będzie przeważać pogodna i słoneczna aura. Dopiero po południu większe zachmurzenie pojawi się na krańcach zachodnich, gdzie lokalnie możliwe są pojedyncze burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych wystąpią tam intensywne opady deszczu rzędu 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Zagrzmieć może również w Sudetach i Tatrach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28-29 st. C na północy i wschodzie do 30-33 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowanie.