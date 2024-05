Pogoda na jutro. W niedzielę 26.05 burze z gradem pojawią się prawie w całej Polsce. Deszcz może padać bardzo obficie. Termometry wskażą nawet 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. W południowych regionach opady deszczu zanikną, a na pozostałym terenie kraju do północy w niektórych miejscach będzie przelotnie padać i pojawią się słabnące burze. Nad ranem lokalnie zrobi się mglisto.

Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Śląsku i Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Kaszubach. Wiatr będzie południowo wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę 26.05

Dzień przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na przeważającym obszarze Polski wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych miejscach również burze z opadami do 40 l/mkw., gradem i silnym wiatrem. Padać nie powinno na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Kaszubach do 27-28 st. C w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę znajdzie się na poziomie 70-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie początkowo niebo będzie zachmurzone i możliwe są przelotne opady deszczu, później zrobi się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwe są również burze. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowane jest umiarkowane i duże. Początkowo może przelotnie padać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Mogą pojawić się także burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w niedzielę powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Wystąpią przelotne opadu deszczu, możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie małe i umiarkowanie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.

