Pogoda na jutro - niedziela 26.02. Nocą śnieg i ślisko na drogach, w dzień maksymalnie 4 stopnie

Nocą z soboty na niedzielę w całym kraju możliwe są opady śniegu. Z powodu ujemnej temperatury i zamarzania mokrych nawierzchni drogi będą śliskie. W niedzielę również popada śnieg, a termometry wskażą od -1 do 4 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu, podczas których spadnie do 2 centymetrów. Na drogach możliwa jest lodowica. Wskutek zamarzania mokrych nawierzchni na jezdniach po opadach będzie tworzyć się cienka warstwa lodu powodująca śliskość. W niektórych miejscach mogą wystąpić również mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 0 st. C na Lubelszczyźnie i Pomorzu Gdańskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda na niedzielę 26.02

Dzień przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami śniegu rzędu 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północnego będzie wiać słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie około 90 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się też przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Wystąpią również opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 975 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa także w niedzielę powinni spodziewać się pochmurnej aury z opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno i wystąpią opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Na noc dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w niedzielę mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Pojawią się też słabe i przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę i przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

