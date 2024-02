Pogoda na jutro - niedziela 25.02. Nocą ściśnie mróz

Pogoda na jutro. Noc będzie chłodna, miejscami ściśnie lekki mróz. Lokalnie pojawią się też opady deszczu. Niedziela 25.02 zapowiada się z niewielkimi opadami, pojawi się szansa na rozpogodzenia. Termometry pokażą do 15 stopni.

W nocy będzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce, przez 0 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela 25.02

Zachmurzenie w niedzielę okaże się umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich kraju wystąpią słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy, druga strefa przelotnych opadów pojawi się od Niziny Wrocławskiej, przez Wielkopolskę, po Kaszuby. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w Małopolsce. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo w niedzielę

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność wyniesie w granicach 80 procent. Odczujemy komfort termiczny w niemal całej Polsce, a warunki biometeorologiczne będą na ogół neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie. 1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie czeka nas dość pogodna niedziela. Termometry wskażą do 14 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy jest także przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc w Poznaniu. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu okaże się umiarkowane i duże, spadnie przelotny deszcz. Termometry pokażą do 10 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie bez większych zmian, w południe sięgnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w niedzielę okaże się umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Termometry pokażą minimalnie. 1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w niedzielę będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe wyniesie 985 hPa.

