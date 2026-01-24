Logo TVN24
Redakcja poleca:

Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 25.01. Nocą w części kraju rozwiną się mgły

Śnieg, zima, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 25.01. Nocne niebo zdominują chmury, które przyniosą niewielkie opady. Temperatura nigdzie nie powinna przekroczyć zera, a miejscami złapie nawet kilkunastostopniowy mróz. W części kraju widzialność ograniczą zamglenia i mgły.

Nocą w większości Polski wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie pojawią się słabe, symboliczne opady śniegu poniżej centymetra. Na południu będą one większe, do 2 cm, przechodząc w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoledź. Lokalnie na południu nad ranem rozwiną się silne zamglenia oraz mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -16/-14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -7/-5 st. C w centrum i na zachodzie, do -2/-1 st. C na południu. Wiatr, wiejący ze wschodu, będzie umiarkowany.

Klatka kluczowa-183384
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 25.01

Na przeważającym obszarze kraju prognozowana spodziewana jest pochmurna aura, lokalnie ze słabymi, symbolicznymi opadami śniegu poniżej centymetra, a na południu i częściowo w centrum również deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem, w pasie od Wrocławia, przez Częstochowę po Kielce i Zamość, opady mogą być umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od -10/-9 st. C na północnym wschodzie, przez -2/0 st. C w centrum, do 2/4 st. C na południu. Powieje ze wschodu, na ogół umiarkowanie, ale na wschodzie porywy będą silniejsze i mogą osiągać 40-50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-183368
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka i wyniesie od 80 procent na krańcach północno-zachodnich do ponad 95 procent na południu. W większość Polski odczujemy chłód, a na północnym wschodzie - zimno. Warunki biometeo będą niekorzystne w większości kraju, poza północnym zachodem, gdzie pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-183335
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie. W jej drugiej części wystąpią słabe, symboliczne opady śniegu. Temperatura spadnie do -7/-6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 1010 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w stolicy będzie pochmurna. Przejściowo możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem i opady marznące. Na termometrach zagoszczą maksymalnie -3/-2 st. C. Da się we znaki umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc. Słupki rtęci wskażą -9/-8 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Trójmieście zapanują chmury. Przejściowo mogą wystąpić słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -6/-5 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Przejściowo możliwe są słabe opady śniegu. Wartości na termometrach spadną do -5/-4 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnego dnia z możliwymi słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, który może przechodzić w marznący deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -2/-1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurnie. Przejściowo mogą wystąpić słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz opady marznące. Temperatura spadnie do -2/-1 st. C. Zaznaczy się słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu wciąż będą rządzić chmury. Nad ranem możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem i opady marznące, a wieczorem opady deszczu. Termometry pokażą nie więcej niż 1-3 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozowane są chmury. Przejściowo mogą pojawić się słabe opady deszczu ze śniegiem i opady marznące. Wartości na termometrach spadną do -1/0 st. C. Wiatr, wiejący ze wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień mieszkańcom Krakowa chmury także nie odpuszczą. Nad ranem niewykluczone są słabe opady deszczu i opady marznące, a wieczorem opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 2-3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Klatka kluczowa-183384
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
