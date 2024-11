Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 24.11. W nocy pojawią się opady śniegu, a także deszczu. Mogą one zamarzać i powodować, że na drogach zrobi się śliskie. W dzień termometry pokażą maksymalnie 9 stopni.

Noc zapowiada się pogodnie w przeważającej części kraju. Początkowo na północy możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem. W drugiej części nocy od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie do dużego i całkowitego. Początkowo będzie padał śnieg, który na północnym zachodzie może być intensywny (spadnie do 5-10 centymetrów). Następnie spodziewane są opady marznące i opady deszczu o natężeniu 2-5 litrów na metr kwadratowy, miejscami 5-10 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na południu i wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 1 st. C na zachodzie kraju. Należy uważać na lokalnie oblodzone drogi i chodniki. Wiatr południowy, skręcający na południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, miejscami dość silny. W porywach rozpędzać się będzie do 30-35 kilometrów na godzinę, nad morzem i w górach powyżej 50-60 km/h.

Pogoda na jutro - niedziela, 24.11

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie, wzrastające do całkowitego. Od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzących w deszcz. Spadnie do 5-10 l/mkw. W niektórych miejscach mogą występować krótkotrwałe marznące opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie kraju, przez 5 st. C w regionach centralnych, do 9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 30-40 km/h, a nad morzem i w górach do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 24.11

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka, przekraczająca 80 procent. We wszystkich regionach odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą neutralne, przechodzące w niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje południowo-zachodni do południowego, umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie w Warszawie zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz. Przejściowo możliwe są opady marznące. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Początkowo wystąpią stopniowo zanikające, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Pod koniec nocy może padać śnieg. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni do południowego, okaże się umiarkowany do dość silnego. W porywach może osiągać 35-45 km/h. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w niedzielę duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Początkowo wystąpią opady śniegu, przechodzące stopniowo w deszcz. Możliwe są też opady marznące. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 4 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany do dość silnego i okresami porywistego. W porywach może wiać do 30-40 km/h. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i całkowitego. W drugiej części nocy możliwe są opady mokrego śniegu przechodzące w deszcz. Możliwe są też chwilowe opady marznące. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje południowo-zachodni do południowego wiatr, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurnie z ciągłymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i całkowitego. W drugiej części nocy możliwe są opady mokrego śniegu, przechodzące w deszcz. Istnieje ryzyko opadów marznącego deszczu. Termometry wskażą 0 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna niedziela z ciągłymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się umiarkowany. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego wzrastającego do dużego. W ciągu dnia możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 996 hPa.

