Pogoda na jutro - niedziela 24.05. Po spokojnej nocy czeka nas burzowy dzień

Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 24.05. Noc zapowiada się na ogół pogodnie, natomiast dzień przyniesie niespokojna aurę. W wielu regionach popada deszcz, pojawią się też burze.

W nocy dopisze pogodna aura, tylko na północnym zachodzie kraju po północy pojawi się więcej chmur kłębiastych. Deszcz przelotnie popada nad ranem miejscami na Pomorzu. 

Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, w Małopolsce oraz na Podlasiu, przez 10-12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na noc
Pogoda na jutro - niedziela 24.05

Niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, przejściowo wzrastające do dużego. Wąska strefa dużego zachmurzenia ustąpić ma z Pomorza i przemieszczać w głąb kraju niosąc przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się burze, szczególnie w centrum i na północnym wschodzie kraju. Do wieczora pas ten nie dotrze tylko do Małopolski i Podkarpacia.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22-23 st. C na północy, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę
Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do ponad 70 procent. Warunki biometeorologiczne będą neutralne przechodzące w niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę
Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. W Warszawie możliwa jest też burza. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pogodnie, po północy pojawi się więcej chmur. Nad ranem spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni, Sopotu niedziela z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i małym. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1024 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niedzielę prognozuje się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnym deszczem. Słupki rtęci pokażą w Poznaniu maksymalnie 26 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszańców Wrocławia czeka niedziela z zachmurzeniem kłębiastym małym i umiarkowanym, po południu przejściowo dużym. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, pod wieczór duże. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 999 hPa.

Warunki drogowe w nocy
