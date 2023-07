Pogoda na jutro - niedziela 23.07. Powrót wysokiej temperatury

Pogoda na jutro. W niedzielę 23.07 w Polsce zrobi się gorąco, a nawet upalnie. Temperatura na południu kraju osiągnie w cieniu 30 stopni Celsjusza. W części kraju pojawią się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pogodnie, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur i słabo popada deszcz do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowozachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na niedzielę 23.07

Dzień w rejonie Pomorza i Warmii upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski będzie panować pogodna aura, ale w godzinach popołudniowych i wieczornych w południowo-wschodniej części kraju wystąpi więcej chmur kłębiastych i możliwe są tam burze.

Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w środkowych regionach, do 30 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, podczas burz do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę znajdzie się na poziomie 60-70 procent. Mieszkańcy większości kraju odczują gorąco, na północy będzie odczuwalne ciepło. Neutralne warunki biometeorologiczne będą przechodzić w niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Niewykluczone są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 13 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niedzielę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest na ogół duże zachmurzenie i słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu wystąpi pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w niedzielę powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Pod wieczór możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 986 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl