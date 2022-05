Pogoda na jutro - niedziela 22.05. Chłodno, dużo chmur, przelotnie popada

Pogoda na jutro. W niedzielę na termometrach będzie maksymalnie od 12 do 19 stopni Celsjusza. Na obszarze całego kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na wschodzie i północnym wschodzie kraju będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże z rozpogodzeniami. Początkowo może tam jednak przelotnie popadać, do 2 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku do 9-10 st. C we Wrocławiu, Warszawie i Szczecinie. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, tylko w pierwszej części na wschodzie porywisty. Rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę

Dzień we wschodnich regionach oraz częściowo w centrum kraju zapowiada się pochmurno. Wystąpią tam również słabe opady deszczu do 2-5 l/mkw. W pozostałych regionach należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia, lokalnie ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu, do 5 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na Warmii i Mazurach do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 km/h. Słabiej powieje jedynie w zachodnich regionach.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 70-95 procent, przy czym najwyższa będzie na krańcach północno-wschodnich. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalny chłód, a mieszkańcy zachodnich województw i częściowo południowo-zachodniej części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Początkowo możliwe są również przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. O północy barometry wskażą 997 hektopaskali i następnie ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w Warszawie zapowiada się pochmurno. Przejściowo może słabo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowane jest duże zachmurzenie. Okresami możliwe są także słabe przelotneopady deszczu. Temperatura spdnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr dość silny, w porywach silny, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W ciągu dnia mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni czeka duże achmurzenie. Przejściowo może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie do 14 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Początkowo mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w ciągu dnia mogą spodziewać się zmiennego zachmurzenia, a przejściowo także słabych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Początkowo możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, a przejściowo może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dla Krakowa na noc prognozzowane jest umiarkowane i małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Za dnia w Krakowie zachmurzenie będzie zmienne. Przejściowo możliwe są również słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

