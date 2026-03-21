Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 22.03. Tutaj nocą mogą wystąpić silne zamglenia

Przed nami mglista noc
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 22.03. Nocą w wielu rejonach temperatura spadnie poniżej zera. W części kraju mogą pojawić się silne zamglenia. Niedziela przyniesie ładną aurę z dwucyfrową temperaturą, choć miejscami we znaki da się silniejszy wiatr.

Noc zapowiada się pogodnie. Lokalnie na północy mogą rozwinąć się silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-2 stopni Celsjusza na północy do 0-2 st. C na południu kraju. Powieje słabo z północnego wschodu.

Pogoda na jutro - niedziela, 22.03

Niedziela będzie pogodna w większości kraju - słabe i przelotne opady mogą wystąpić jedynie lokalnie w górach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Pomorzu do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z południowego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na południu powieje silniej, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie zbliżona w całym kraju i wyniesie od 40 do 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura wyniesie co najmniej 0-1 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1012 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Również niedziela w stolicy ma być pogodna. Termometry pokażą maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie w Trójmieście słoneczną aurę. Temperatura wzrośnie do 11-12 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pogodna noc. Temperatura nie spadnie poniżej -1/0 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna niedziela. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać, w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura wyniesie co najmniej 0-1 st. C. Da się odczuć słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie nieznacznie spada, o północy obniży się do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13-14 st. C. Powieje umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura nie spadnie poniżej 1-2 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 13-14 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
