W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Poza tym wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Jedynie na wschodzie Polski w pierwszej części nocy spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -2/-1 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 0-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby, umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - niedziela, 22.02

Niedziela na przeważającym obszarze kraju przyniesie pochmurną aurę. Poza tym prognozowana jest przemieszczająca się z zachodu na wschód kraju strefa słabych i umiarkowanych, ciągłych opadów deszczu. Wieczorem będą one przechodziły na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na północnym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do ponad 95 procent. Na północy kraju będzie chłodno, natomiast na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centrum - ciepło. Mieszkańcy pozostałej części Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne, tylko na wschodzie okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Poza tym pojawią się przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna niedziela ze słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno. Pojawią się przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. W drugiej części dnia popada też deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 1-2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna, przejściowo spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5-6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Poza tym prognozowane są przejściowo słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 2-3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna niedziela ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 6-8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie niebo zasnują chmury. Przejściowo pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę. Poza tym przejściowo wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 5-6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

