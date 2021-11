Pogoda na jutro - niedziela 21.11. Deszczowy i wietrzny dzień

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 21.11 upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Uczucie chłodu spotęgują silniejsze porywy wiatru. Na termometrach zobaczymy do 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc: pochmurno z opadami deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy na północnym wschodzie oraz miejscami na północy i wschodzie. Na południu miejscami niewielkie przejaśnienia. Temperatura minimalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza w pasie południowym, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na północnym zachodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach może osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu porywy mogą rozpędzać się do 60-80 km/h. Jedynie na południu powieje słabo.

Pogoda na noc 20/21.11 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 21.11

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 21.11 - zachmurzenie duże z opadami deszczu o sumie do 2-5 l/mkw., przemieszczającymi się z północnego zachodu na południowy wschód. Za strefą opadów od północy stopniowo postępować będą większe przejaśnienia, a lokalnie nawet rozpogodzenia. Możliwe są jednak przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 10 st. C na południu i południowym wschodzie. Powieje z zachodu, umiarkowanie na wschodzie i północy, okresami dość silnie - w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę 21.11 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - niedziela 21.11

Wilgotność powietrza sięgnie około 70-80 procent. W większości kraju odczujemy chłód, jedynie na południowym wschodzie komfort termiczny. Podobnie będzie w przypadku biometu - na ogół będzie niekorzystny, jedynie na południowym wschodzie neutralny.

Warunki biometeorologiczne na niedzielę 21.11 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-3 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny - do 50-60 km/h, a powieje z zachodu. O północy barometry wskażą 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. W południe ciśnienie sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno. Termometry pokażą minimum 7 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Początkowo pochmurno z większymi przejaśnieniami. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Umiarkowanie i dość silnie powieje z zachodu. W porywach wiatr może osiągać do 40-50 km/h. W południe barometry pokażą 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy minimum 5 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno. Wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu do 2-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Początkowo pochmurno, po północy zachmurzenie duże i umiarkowane. Termometry pokażą minimum 5 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje słabo z kierunków zachodnich. W południe barometry wskażą 979 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę 21.11 tvnmeteo.pl

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl