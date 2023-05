Pogoda na jutro - niedziela 21.05. Temperatura osiągnie nawet 25 stopni

Noc zapowiada się pogodnie. W niektórych miejscach na południu i w centrum kraju w godzinach wieczornych możliwe są zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie w południowych regionach mogą pojawić się zamglenia i mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

Pogoda na niedzielę 21.05

Dzień w większości kraju upłynie z pogodną, a w niektórych miejscach będzie słonecznie. W drugiej części dnia na krańcach południowych, w górach i obszarach podgórskich możliwe są burze z opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na zachodzie. Z kierunku wschodniego i północno-wschodniego powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.