Pogoda na jutro. W niedzielę 21.04 na wschodzie Polski będzie pochmurno, wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach można spodziewać się chwil ze słońcem. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni Celsjusza.

Noc w zachodnich regionach zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże, a w województwach wschodnich pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Spadnie tam do 3 litrów wody na metr kwadratowy. W górach będzie padać śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 4 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Pogoda na niedzielę 21.04

Dzień na zachodzie kraju również upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże, a na wschodzie pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, do 4 l/mkw. W górach spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Warmii do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku północnego, słabo i umiarkowanie, okresami silniej.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka i osiągnie poziom od 70 do ponad 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1021 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również przyniesie pochmurną aurę, ale będzie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmrno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie slaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni spodziewać się pochmurnej niedzieli. Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 988 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu też będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie slaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w niedzielę powinni spodziewać się pochmurnej aury. Okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie na ogół pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 992 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl