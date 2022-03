Pogoda na jutro - niedziela 20.03. Kolejna mroźna noc, dzień pełen słońca

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 20 marca, przyniesie dużo słońca. Nigdzie nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy do 11 stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Zapowiada się pogodna noc. Znów chwyci mróz. Na termometrach zobaczymy od -7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez -4 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami silniejszy.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 20.03

Niedziela przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

W niedzielę wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju utrzyma się w granicach 50 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeo będą neutralne.

Warunki biometo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1034 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie do 1033 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1047 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1047 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1034 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Słonecznie. Temperatura sięgnie maksymalnie 10 st. C. Wiatr bedzie południowo wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1034 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Termometry pokażą minimalnie -3 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1028 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje południowo wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie do 1025 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -6 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl