Pogoda na jutro - niedziela 20.02. Deszcz ze śniegiem i deszcz, wiatr dalej będzie dawać się we znaki

Pogoda w niedzielę przyniesie odpoczynek od wichur. Chwilami jednak nadal będzie silnie wiać, w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Na obszarze całej Polski pojawią się opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Polska wciąż jest pod wpływem wirów niżowych, w masach powietrza polarnego. Niż Eunice odsuwa się w kierunku Rosji, jednak od zachodu nasz kraj dostaje się na skraj kolejnego sztormowego niżu Antonia przemieszczającego się nad Północnym Atlantykiem. Polska znajdzie się ponownie w strefie frontów atmosferycznych wędrujących z zachodu na wschód.

Pogoda na noc

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy i zachodzie kraju pojawią się okresowe opady deszczu ze śniegiem rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Okresami będą występować opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. c na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 80-90 procent, przy czym najwyższa będzie we wschodniej połowie kraju. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny chłód i wilgoć. Silne porywy wiatru spotęgują odczucie zimna. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 999 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

