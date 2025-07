Noc zapowiada się pogodnie na zachodzie kraju. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. W centrum kraju i na wschodzie okresami popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie spodziewane są zanikające burze . Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 15 st. C w centrum kraju, 17 st. C miejscami na Podlasiu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 20.07

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Tylko na zachodzie nie powinno padać. W pozostałej części kraju miejscami przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie i wschodzie pojawią się burze. Podczas wyładowań może spaść do 20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiejący z północy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.