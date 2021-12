Pogoda na jutro - niedziela 19.12. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Pogoda na noc

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 3 st. C w centrum. do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę

Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północno-zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-60 km/h.