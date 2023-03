Pogoda na jutro - niedziela 19.03. Ciepło, dużo słońca, ale i lokalne burze

Pogoda na jutro. W niedzielę 19.03 na północnym zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie może również zagrzmieć. W pozostałych regionach przez cały dzień spodziewana jest pogodna aura. Wszędzie będzie ciepło.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie zmienne od dużego na zachodzie i północy do małego we wschodniej i południowej Polsce. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na południu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę 19.03

Dzień zapowiada się pogodnie. W drugiej części dnia na zachodzie i Pomorzu pojawi się więcej chmur. Lokalnie pojawią się tam przelotne opady deszczu, możliwe są także pojedyncze burze. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na zachodzie. Z kierunków południowych wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 50-80 procent, przy czym najwyższa będzie w północno-zachodniej części kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło. Aura w większości kraju korzystnie wpłynie na samopoczucie. W strefie frontu atmosferycznego, czyli na północnym zachodzie, biomet okaże się neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, o północy barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie również zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni również w niedzielę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie powoli spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się dość pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie się waha, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niedzielę dla Wrocławia prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie wzrastające w drugiej części dnia do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby wiatr, z kierunków południowych. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie z pogodną aurą. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się przeważnie słonecznej niedzieli. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie nieznacznie będzie spadać, w południe wyniesie 988 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl