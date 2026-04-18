Prognoza Pogoda na jutro - niedziela, 19.04. Deszcz zacznie padać w nocy, w dzień opadów będzie więcej Damian Zdonek

Nocą na wchodzie i w centrum będzie pogodnie oraz bez opadów. Na zachodzie prognozowany jest wzrost zachmurzenia do całkowitego ze słabymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 4-6 st. C w centrum, do 9-11 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 19.04

W niedzielę na wschodzie i w centrum czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie, ale bez opadów. Na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do całkowitego, początkowo ze słabymi, a wieczorem umiarkowanymi opadami deszczu (od 2-5 do 15 l/mkw. na krańcach zachodnich). Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej wystąpi ryzyko burzy. Termometry pokażą maksymalnie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie do 17-19 st. C w centrum i na południu Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Warunki biometeo w niedzielę

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym zachodzie Polski - przekroczy 90 procent. Odczujemy na ogół ciepło, a w mniejszej części kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo w niedzielę będą niekorzystne na zachodzie, a w części centralnej i wschodniej - neutralne i korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Szykuje się pogodna noc bez opadów. Temperatura w Warszawie spadnie do 5-6 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie, ale bez opadów. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się pochmurna noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Nad ranem możliwy jest słaby deszcz. Temperatura spadnie do 5-6 st. C. Nadciągnie zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pochmurna niedziela w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, a w pierwszej części dnia ze słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie bez opadów. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

To będzie pochmurna niedziela. Okresami możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać, a następnie - wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. Temperatura we Wrocławiu spadnie do 6-7 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu od godzin popołudniowych. Wieczorem opady będą o natężeniu umiarkowanym. Termometry pokażą maksymalnie 15-16 st. C. Powieje południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać, następnie - wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

To będzie pogodna noc bez opadów w Krakowie. Temperatura spadnie do 3-4 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela zapowiada się z dużym i całkowitym zachmurzeniem ze słabymi opadami deszczu w godzinach wieczornych. Termometry pokażą maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni i południowy, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać, następnie wzrastać.