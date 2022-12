Pogoda na jutro - niedziela 18.12. Bardzo zimna noc, w dzień możemy liczyć na słońce

Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna. Temperatura najmocniej spadnie na północnym wschodzie kraju i w obszarach podgórskich. W ciągu dnia termometry także wskażą ujemne wartości, a niebo będzie się wypogadzać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie przeważnie pochmurno ze słabymi opadami śniegu na południu i wschodzie kraju. Spadnie do 4 centymetrów. W niektórych miejscach, zwłaszcza na północy i zachodzie prognozowane są rozpogodzenia oraz silne zamglenia i mgły marznące.

Temperatura minimalna wyniesie od -13/-10 stopni Celsjusza na wschodzie do -9/-7 st. C na pozostałym obszarze kraju. Przy większych rozpogodzeniach spadki temperatury będą jednak większe, zwłaszcza w rejonie Warmii i Mazur oraz w kotlinach górskich, gdzie możliwe jest około -20 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem. Wiatr nocą na przeważającym terenie kraju będzie słaby i zmienny, tylko na wschodzie umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na niedzielę 18.12

Dzień początkowo przyniesie przewagę dużego zachmurzenia. W ciągu dnia od zachodnich regionów będą postępować liczne rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 i - 6 st. C na wschodzie do -4 i -3 st. C. na zachodzie kraju. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w dzień znajdzie się w granicach 70-90 procent, przy czym najwyższa będzie we wschodnich województwach. Mieszkańcy całej Polski odczują pogodę jako zimną. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Początkowo możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. O północy barometry wskażą 1018 hektopaskali i ciśnienie będzie szybko wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela zapowiada się w Warszawie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1024 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do -6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie szybko rośnie, o północy wyniesie 1029 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdyni, Sopotu i Gdańska mogą spodziewać się w niedzielę dużego zachmurzenia z licznymi rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1034 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela upłynie w Poznaniu z dużym zachmurzeniem, ale będą pojawiać się również liczne rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do -7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się w niedzielę dużego zachmurzenia, ale prognozowane są także liczne rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie -4 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno, początkowo z opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela przyniesie w Krakowie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1011 hPa i będzie spadać.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl