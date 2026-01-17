Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 18.01. Noc będzie pogodna, ale trzeba się ciepło ubrać

|
Zima, śnieg, noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli niedzielę, 18.01. Noc w większości kraju zapowiada się pogodnie, choć mroźnie. Miejscami wystąpią mgły.

Noc będzie pogodna, tylko na zachodzie i krańcach wschodnich naszego kraju pojawi się więcej chmur. Na zachodzie wystąpią lokalne mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -16/-15 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez -14/-10 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na krańcach zachodnich. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Klatka kluczowa-168039
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 18.01.

Niedziela będzie pogodna, tylko na wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10/-9 st. C na Podlasiu, przez -7/-4 st. C w centralnej Polsce, do 2 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Klatka kluczowa-168070
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

W całym kraju wilgotność powietrza będzie umiarkowana - wyniesie od 50 do 60 procent. Najwyższa będzie północnym wschodzie Polski. Warunki biometeo będą neutralne.

Klatka kluczowa-168060
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -14 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę aura w stolicy będzie słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1025 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -10 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1035 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy -6 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1036 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu aura będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Klatka kluczowa-168050
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Vlad Yakubovskiy/AdobeStock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
