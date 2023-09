Pogoda na jutro - niedziela 17.09. Chłód i mgły w nocy, dzień pod znakiem słońca

W prognozie pogody na niedzielę jest dużo słońca. Będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą od 23 do 27 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pogodnie. W rejonie Pomorza Zachodniego przejściowo pojawi się umiarkowane zachmurzenie. W zachodnich i południowych regionach lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 100-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13-14 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na niedzielę 17.09

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Słabe i przelotne opady deszczu możliwe są w południowo-wschodniej części kraju, głównie w górach i na obszarach podgórskich. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu Gdańskim do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowy.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę w większości kraju osiągnie poziom 40-60 procent. Mieszkańcy przeważającego obszaru Polski odczują pogodę jako ciepłą, w centrum i na południowym zachodzie będzie bardzo ciepło. Warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w niedzielę mogą spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W niedzielę w Gańsku, Sopocie i Gdyni będzie panować pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w niedzielę mogą spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie aura będzie na ogół pogodna. Lokalnie możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 991 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl