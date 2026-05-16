Prognoza Pogoda na jutro - niedziela 17.05. W nocy prawie wszędzie przydadzą się parasole Arleta Unton-Pyziołek

Na zachodnich krańcach Polski noc zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach niebo ma być pochmurne, ale na zachodzie i północy może się przejaśniać. W zasięgu opadów pozostaną regiony południowe i południowo-wschodnie (tam może spaść do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy), jak również wschodnie (z opadami do 5 l/mkw.).

Termometry pokażą minimalnie od 2-3 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 7-9 st. C w centrum, do 11-12 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie północno-zachodni, tylko na wschodzie wiejący z kierunków wschodnich.

Pogoda na jutro - niedziela 17.05

W większej części kraju niedziela przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-15 l/mkw. Pas opadów ma przebiegać od Sudetów, Śląska i Małopolski, przez regiony centralne, aż po Warmię i Mazury. W Karpatach może także zagrzmieć. We wschodniej Polsce niebo będzie pochmurne, ale deszczu ma być mniej, do 5 l/mkw. Dość pogodna aura czeka nas tylko na Pomorzu i w regionach zachodnich.

Na termometrach zobaczymy od 10-12 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, poprzez 13-14 st. C w centralnej Polsce, do 19-20 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Powieje głównie północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowo-wschodni. Podmuchy okażą się słabe i umiarkowane, okresami dość silne we wschodniej Polsce, a w burzach silne.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 do ponad 90 procent. Mieszkańcy zachodniej części kraju i krańców wschodnich odczują komfort termiczny, a pozostałych regionów - chłód. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na zachodzie i północnym zachodzie okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, o północy barometry wskażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Duże zachmurzenie prognozowane jest w niedzielę w Warszawie. W ciągu dnia popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północy. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy wystąpi zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1012 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie ma rosnąć, barometry wskażą w południe 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodna noc czeka mieszkańców Poznania. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1001 hPa i będzie rosło.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w niedzielę zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa, a ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

Dość pogodna aura zapanuje w nocy we Wrocławiu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Ciśnienie ma rosnąć, a barometry wskażą o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu niedziela upłynie pod znakiem wzrastającego zachmurzenia. Po południu może popadać. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1000 hPa i będzie rosło.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie spodziewane jest pochmurne niebo z obfitymi opadami deszczu. Termometry wskażą 9 st. C. Wiatr z północy okaże się umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 983 hPa, ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie zapowiada się pochmurno i deszczowo. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie ma rosnąć, w południe barometry pokażą 988 hPa.

