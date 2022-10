Pogoda na jutro - niedziela 16.10. Noc z deszczem i zamgleniami, w dzień do 21 stopni

Pogoda na jutro. W niedzielę 16.10, podobnie jak w nocy, front atmosferyczny na północy kraju przyniesie opady deszczu o słabym natężeniu. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach będzie maksymalnie od 16 do 21 stopni Celsjusza.

W nocy w północnych regionach kraju będzie pochmurno, miejscami ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się tam również zamglenia. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum kraju do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowy.

Pogoda na niedzielę 16.10

W niedzielę początkowo będzie przeważać pochmurna aura. W ciągu dnia od zachodu i południa zaczną postępować liczne rozpogodzenia. Na północy kraju mogą wystąpić słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C w północnych regionach do 20-21 st. C na południu kraju. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje z umiarkowaną siłą.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-80 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalne ciepło. Warunki biometeorologiczne na północy i zachodzie kraju okażą się neutralne, a w poza tym będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. O północy barometry wskażą 1005 hektopaskali i ciśnienie będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenia z zamgleniami nad ranem. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela przyniesie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni duże, przejściowo całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Możliwe są również słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane duże. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niedzielę dla Poznania prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Mogą pojawić się słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w niedzielę mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, w drugiej części dnia z licznymi rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela przyniesie w Krakowie również umiarkowane zachmurzenie, a w drugiej części dnia będą występować liczne rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 995 hPa i będzie wzrastać.

