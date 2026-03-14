Pogoda na jutro - niedziela, 15.03. Nocą lokalnie może popadać, w dzień - zagrzmieć

Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 15.03. Noc w większości kraju będzie pogodna, miejscami pokropi. W dzień aura zrobi się pochmurna, choć na termometrach zobaczymy wartości do 18 stopni Celsjusza.

Na zachodzie i Pomorzu nocą będzie pochmurno, miejscami pojawi się słaby deszcz. Poza tym będzie pogodnie, ale nad ranem w centrum i na północy pojawi się już więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza w Małopolsce i Kotlinach Podkarpackich, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, tylko na zachodzie Polski będzie on zachodni, słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie okresami powieje dość silnie, w porywach z prędkością do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela, 15.03

W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, których suma wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. Opady będą wędrować od zachodu w głąb kraju, a lokalnie po południu mogą pojawić się burze. Opady nie pojawią się tylko we wschodnich regionach Polski. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 17 st. C w centralnej Polsce, do 18 st. C lokalnie w regionach południowych. Wiał będzie wiatr południowy, skręcający na zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, tylko okresami silniejszy, w burzach silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza najniższa będzie w południowo-wschodniej części Polski. Wyniesie tam poniżej 60 procent. Najbardziej wilgotno będzie na zachodzie i na północnym zachodzie kraju, gdzie wilgotność przekroczy nawet 60 procent. Na wschodzie odczujemy komfort termiczny, na zachodzie będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne prawie wszędzie okażą się niekorzystne, jedynie na wschodnich krańcach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, a o północy sięgnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, pod wieczór duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 17 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany, momentami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad ranem pojawi się słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Trójmieście wystąpi zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy niebo nad Poznaniem będzie zachmurzone w stopniu umiarkowanym, nad ranem dużym. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie ma rosnąć, w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie umiarkowane, nad ranem duże. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadało, o północy wyniesie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż 10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło i w południe sięgnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie mieszkańcom Krakowa pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Pod wieczór mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, a w południe wyniesie 986 hPa.

