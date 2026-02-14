Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 15.02. 13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz

|
pap_20260122_47R
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 15.02. Noc zapowiada się mroźnie - miejscami temperatura spadnie poniżej -10 stopni. W części kraju będzie padał śnieg, a lokalnie sypnie obficie. W dzień również możemy spodziewać się niskich wartości na termometrach oraz opadów.
Szykuje się pochmurna noc z rozpogodzeniami na północy i zachodzie. Na południu i południowym wschodzie początkowo wystąpią opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, a następnie umiarkowane, ciągłe opady śniegu. Napada do 5-10 centymetrów, a w górach - do 15 cm. Na Podkarpaciu niewykluczone są opady marznące. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-4 stopni Celsjusza na południu i zachodzie do -11/-13 st. C na północnym wschodzie. Powieje słaby wiatr z północy.

Klatka kluczowa-228543
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 15.02

Niedziela przyniesie pochmurną aurę. Na północy i zachodzie wystąpią liczne rozpogodzenia, a na południu i wschodzie będzie padać ciągły śnieg. Przybędzie tam 2-5 cm białego puchu, a lokalnie - nawet 10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -11/-8 st. C na północnym-wschodzie, przez -5/-4 st. C w centrum i na południu, do -1/0 st. C na zachodzie. Wiatr z północy będzie na ogół słaby i umiarkowany. Wyjątkiem okażą się Bieszczady, gdzie powieje silniej - porywy do 40-50 kilometrów na godzinę spowodują zawieje i zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-228527
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na północnym zachodzie do ponad 95 procent na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie będzie nam zimno, w większości Polski - chłodno, a na północnym zachodzie - komfortowo. Warunki biometeo okażą się korzystne na północnym zachodzie, neutralne w pasie od Ziemi Lubuskiej do Suwalszczyzny oraz niekorzystne w reszcie kraju.

Klatka kluczowa-228565
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna noc. Temperatura spadnie do -7/-5 st. C. Wiatr z północy będzie słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w stolicy będzie pochmurnie. Może spaść słaby, symboliczny śnieg. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -5/-7 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie, ale z rozpogodzeniami. Temperatura obniży się do -8/-6 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Trójmiasta mogą liczyć na pogodną niedzielę. Termometry pokażą maksymalnie -7/-6 st. C. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie chmury, z których może słabo, przelotnie popadać śnieg. Temperatura spadnie do -4/-5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie, ale i rozpogodzenia. Na termometrach pokażą się maksymalnie -3/-2 st. C. Powieje słabo z północy. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pochmurna i śnieżna. Temperatura obniży się do -2/-3 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę Wrocławianie powinni spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Nad ranem może słabo popadać śnieg. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -3/-2 st. C Wiatr z północy okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pochmurna i przyniesie umiarkowane, ciągłe opady śniegu. Temperatura spadnie do -2/-3 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Również w dzień w Krakowie zapanuje pochmurna aura z ciągłymi opadami śniegu. Na termometrach zagoszczą maksymalnie -3/-2 st. C. We znaki da się umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 987 hPa.

Klatka kluczowa-228521
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
