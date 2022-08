Pogoda na jutro - niedziela 14.08. Burzowo w większości kraju, miejscami aż 32 stopnie w cieniu

Pogoda na dziś 14.08. Niedzielna aura dopisze na północy kraju, gdzie przez cały dzień spodziewamy się dużej ilości słońca. W pozostałej części Polski pojawią się opady deszczu i burze, w trakcie których wiatr w porywach może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą na północy i częściowo na zachodzie kraju będzie pogodnie, a miejscami bezchmurnie. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

Pogoda na niedzielę 14.08

Dzień w północnych regonach upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na pozostałym terenie kraju zachmurzenie będzie zamienne z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. W niektórych miejscach pojawią się także burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr osiągnie w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na południu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na północnym zachodzie. Wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego, z wyjątkiem burz będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie na południu Polski. Mieszkańcy większości kraju odczują ciepło i wilgoć, a ci znajdujący się na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej odbiorą pogodę jako gorącą. Warunki biometeorologiczne w przeważającej części kraju okażą się niekorzystne, w pasie od województwa lubuskiego, przez kujawsko-pomorskie, po warmińsko-mazurskie będą neutralne, na Wybrzeżu natomiast aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Może wystąpić burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Spotu i Gdańska prognozowana jest pogodna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 18 st. C. Wiat będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje północno- wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w niedzielę mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia okresami wzrastającego do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu nocą należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 19 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Może pojawić się burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem pojawią się silne zamglenie, możliwa jest mgła. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela przyniesie w Krakowie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, możliwa jest również burza. Pod koniec dnia pojawią się rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 980 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl