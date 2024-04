Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Tylko na północy kraju będzie pochmurno i tam też przelotnie popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach może osiągać prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę, szczególnie na Pomorzu.

Pogoda na jutro - niedziela, 14.04

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się z północy na południe kraju przelotnymi opadami deszczu rzędu 5 l/mkw. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w górach może zagrzmieć. Podczas burz może spaść miejscami w górach do 10 l/mkw., a lokalnie 15 l/mkw. Na północy Polski, po przejściu frontu, prognozowane są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr zachodni i północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach będzie rozpędzał się do 50-70 km/h, szczególnie na Pomorzu.