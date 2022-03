Pogoda na jutro - niedziela 13.03. Po mroźnej nocy wszędzie zaświeci słońce

W nocy będzie pogodnie, jedynie na wschodzie kraju pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Mazurach, przez -4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Lokalnie w dolinach Małopolski temperatura może spaść mocniej, nawet do -16 stopni Celsjusza. Wiatr o słabej sile na wschodzie powieje z kierunku północnego, a poza tym z południowego wschodu.

Pogoda na niedzielę

Dzień upłynie pod znakiem słonecznej aury. Również we wschodnich regionach niebo może się nieco zachmurzyć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na północnym zachodzie. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni wiatr.