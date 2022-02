Pogoda na jutro - niedziela 13.02. Słonecznie, ale chwilami wietrznie

W nocy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunku południowego, słabo i umiarkowanie, tylko na północy chwilami dość silnie.

Pogoda na niedzielę

Dzień upłynie pod znakiem słonecznej aury. Więcej chmur pojawi się jedynie na zachodzie, północy i w centralnej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h.