Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Tylko w Sudetach wystąpi zanikający, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie Polski prognozuje się przygruntowe przymrozki i tam temperatura może spaść do -3 st. C. Powieje przeważnie słaby wiatr z północy i wschodu.