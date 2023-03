Pogoda na jutro - niedziela 12.03. Noc z mrozem i śniegiem, w dzień porywy do 80 kilometrów na godzinę

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże ze słabymi przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 i -3 stopni Celsjusza na wschodzie oraz południu kraju do -2 i -1 st. na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny, rozpędzający się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę 12.03

Dzień przyniesie zmienne zachmurzenie. Przelotne opady śniegu rzędu 1-5 centymetrów pojawią się na północy, wschodzie i częściowo w centrum kraju. Pod koniec dnia na zachodzie Polski zrobi się pochmurno i słabo popada tam deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60-80 km/h, powodując miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.