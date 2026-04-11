Pogoda na jutro - niedziela, 12.04. Noc z mrozem, za dnia zrobi się cieplej

Pogoda na jutro - niedziela, 12.04. Noc przyniesie spadki temperatury, przy gruncie może być nawet -10 stopni. Dzień zapowiada się na ogół pogodnie, a na termometrach zobaczymy do 16 stopni.

W nocy będzie pogodnie, tylko początkowo na południowym wschodzie kraju pojawi się jeszcze nieco chmur. Temperatura powietrza wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Przy gruncie możliwy jest spadek temperatury do -3/-5 st. C, a w kotlinach na południu Polski do -6/-10 st. C. Powieje północny wiatr, na zachodzie skręcający na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach
Pogoda na jutro - niedziela, 12.04

W niedzielę czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, a na zachodzie wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Z kierunków wschodnich i południowych nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w przeważającej części kraju wyniesie w granicach 60 procent. Najpierw odczujemy chłód, a później - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się na ogół korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

To będzie pogodna noc w Warszawie. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę w Warszawie będzie kłębiaste, małe i umiarkowane, a tylko przejściowo - duże. Temperatura maksymalna wzrośnie do 14 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czeka nas pogodna noc. Temperatura minimalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie wyniesie -2/-1 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę czeka nas zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie wzrośnie do 12 st. C. Wiatr nadciągnie ze wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w południe sięgnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada sie pogodna noc w Poznaniu. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w niedzielę w Poznaniu będzie małe i umiarkowane, a po południu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wzrośnie do 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Szykuje się pogodna noc we Wrocławiu. Temperatura minimalna wyniesie około 0-1 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu czeka nas zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wzrośnie do 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Szykuje się pochmurna noc z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna w Krakowie wyniesie -2 st. C. Prognozowany jest wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wzrośnie do 14 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 992 hPa.

