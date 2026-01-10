Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 11.01. Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu

|
shutterstock_2646839955
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 11.01. Noc będzie mroźna, miejscami bardzo, a także śnieżna - najwięcej białego puchu spadnie na północy kraju. W dzień opady śniegu spodziewane są w całej Polsce, ale ich intensywność będzie się różnić.

Nocą zapanuje duże i całkowite zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady śniegu o zmiennym natężeniu, których kolejne strefy przemieszczać się będą od Pomorza w kierunku południa Polski. W większości kraju spadnie od 1-5 centymetrów, lokalnie do 10 cm, ale na Pomorzu i Kujawach do 15 cm, a miejscami - do 20 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -14/12 stopni Celsjusza na wschodzie, przez -8/-6 st. C w centrum, do -4/-2 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny, dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - do 70 km/h.

Klatka kluczowa-150960
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 11.01

Niedziela w większości Polski będzie pochmurna, ale na zachodzie pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. W całym kraju spodziewane są przelotne opady śniegu. Ich natężenie będzie zmienne: w większości miejsc spadnie 1-5 cm śniegu, w górach - do 15 cm, z kolei na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii - do 30 cm, a lokalnie nawet więcej. Termometry wskażą maksymalnie od -9/-8 st. C na Podlasiu, przez -4/-2 st. C na południu, zachodzie i w centrum kraju, do -1/0 st. C na Pomorzu. Powieje z północnego zachodu, na ogół umiarkowanie, ale porywy mogą osiągnąć do 50-60 km/h, a na wybrzeżu - do 80 km/h. Silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-150971
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka, zwłaszcza w pasie opadów - od północy, przez centrum, aż po południowy wschód - gdzie osiągnie ponad 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-151008
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie do -8/-7 st. C. Wiatr z północnego zachody będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w stolicy ma być pochmurna. Pojawią się rozpogodzenia, ale także słabe i umiarkowane, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -4/-3 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc z umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura wyniesie co najmniej -2/-1 st. C. Wiatr, wiejący z północy, będzie dość silny, porywisty. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Również dzień w Trójmieście zapowiada się na pochmurny oraz z umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -2/0 st. C. Powieje dość silny, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pochmurna noc ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej niedzieli ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach pokażą się maksymalnie -3/-2 st. C. Powieje umiarkowanie i porywiście z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu pojawi się dużo chmur, które przyniosą słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie do -7/-6 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu będzie pochmurnie i wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie mieszkańcom Krakowa chmury i słabe, przelotne opady śniegu. Złapie mróz do -11/-10 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę niebo nad Krakowem zakryją chmury, z których słabo, przelotnie popada śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje umiarkowanie i porywiście z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 990 hPa.

Klatka kluczowa-151019
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
